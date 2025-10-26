شش هزار و ۱۸۰ راننده در اصفهان به دلیل استفاده نکردن از کمربند ایمنی جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: طرح برخورد با نبستن کمربند ایمنی با هدف کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای به مدت یک هفته در تمام محور‌های مواصلاتی و روستایی اجرا شد.

سرهنگ علی مولوی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح در یک هفته اخیر ۶ هزار و ۱۸۰ مورد تخلف استفاده نکردن از کمربند ایمنی رانندگان، هزار و ۲۳ مورد تخلف مربوط به سرنشینان عقب و ۷۰۱ مورد تخلف مربوط به سرنشینان ناوگان عمومی مسافری ثبت شده است.

وی افزود: این طرح به طور مستمر ادامه خواهد داشت و آموزش‌های فرهنگی ایز همراه با اقدامات انتظامی به منظور افزایش فرهنگ ایمنی در جاده‌ها ارائه می‌شود.

سرهنگ مولئی بر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی تاکید و از رانندگان و سرنشینان خواست: با رعایت قوانین، نقش مؤثری در کاهش حوادث و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.