سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با ثبت نام بیش از ۲۱۴ هزار سهامدار در مهر ماه سال جاری در سامانه سجام، رشد حدود ۳۰۰ درصدی نسبت به ماه گذشته به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در مهر ماه سال جاری، ۲۱۴ هزار و ۱۶۶ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» ثبت‌نام و ۱۲۸ هزار و ۸۵۲ سرمایه گذار نیز احراز هویت کرده‌اند که در مقایسه با شهریور ماه امسال در بخش ثبت نام با رشدی معادل ۲۹۸ درصد و در بخش احراز هویت با رشدی معادل ۱۳۸ درصدی مواجه شده‌ایم.

بررسی آمارهای فصلی نشان می‌دهد که در تابستان امسال مجموع ثبت‌نام‌ها کمتر از ۱۲۰ هزار نفر بوده است، اما با آغاز پاییز، تنها فقط در مهر ماه بیش از ۲۱۴ هزار نفر به جمع کاربران سجام افزوده شده‌اند؛ رشدی چشمگیر که در مقایسه فصلی، یکی از بالاترین نرخ‌های جذب سرمایه‌گذار دیجیتال در سال های اخیر به شمار می‌رود.

این جهش بزرگ احتمالاً از یک سو به دلیل پرداخت سود سهام عدالت و از سویی دیگر در واکنش مستقیم به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامی شدن استفاده از اطلاعات «سجام» برای ارائه خدمات کارگزاری‌ها رخ داده است.

این ابلاغیه، که فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات مشتریان را به طور کامل از شرکت‌های کارگزاری سلب کرده و آن را منوط به اطلاعات سجام کرده است، یک اهرم فشار مؤثر برای سوق دادن فعالان بازار به سمت تکمیل اطلاعاتشان بوده است.

۱۰ استان پیشتاز ثبت نام در مهر ماه ۱۴۰۴

تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۱۰ استان «تهران با ۱۲ هزار و ۸۸، اصفهان با ۲ هزار و ۹۱۸، خراسان رضوی با ۲ هزار و ۴۱۹، خوزستان با ۲ هزار و ۲۸، فارس با یک هزار و ۹۰۶، البرز با یک هزار و ۶۰۹، آذربایجان شرقی با یک هزار و ۵۲۹، مازندران با یک هزار و ۲۲۱، گیلان با ۹۹۷ و مرکزی با ۸۰۵ مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده‌ها در کل ایران قرار دارند

