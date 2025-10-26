پخش زنده
در آستانه آغاز فصل کشت پاییزه در گلستان، نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم، در سطح استان، فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابراهیم هزارجریبی رئیس جهادکشاورزی گلستان با اشاره به کاهش بارشها و افزایش دما در استان گفت: نوع زراعت باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.
وی اظهار داشت: به جای کشت محصولات پرآببر، باید به سمت محصولاتی برویم که مصرف آب کمتری دارند و بیشترین بهرهوری را از منابع موجود در بخش کشاورزی داشته باشیم.
هزارجریبی با دعوت از کشاورزان برای همراهی با الگوی کشت جدید گفت: از همه کشاورزان میخواهم در تصمیمگیری درباره اینکه چه محصولی بکارند و چه میزان کشت داشته باشند، با توجه به تغییرات اقلیمی، همکاری کنند تا بتوانیم بیشترین بهرهوری را از آب، کود و سایر سرمایهگذاریهای حوزه کشاورزی داشته باشیم و منابع و ذخایر موجود را برای آینده حفظ کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: همه اقدامات و اطلاعات لازم در شهرستانها به اطلاع کشاورزان خواهد رسید تا برنامهریزیها به صورت دقیق و عملیاتی اجرا شود.