



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حدود ۱۴۰۰دانش آموز شیرازی امروز به یاد شهیدان دانش آموز در حمله تروریستی به حرم مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام گرد هم آمدند .

حجت الاسلام میرشکاری معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیه السلام گفت : داعشیان و دشمنان ایران اسلامی با حمله به این مکان مقدس به دنبال از بین بردن ارزش‌های دینی و دوری نسل جوان از اماکن مذهبی بودند .

وی ادامه داد : هرچند که تعدادی از عزیزان ما از جمله سه دانش آموز در این حمله ناجوانمردانه به شهادت رسیدند اما این دانش آموزان امروز در این مکان جمع شدند تا ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا به دشمنان نشان دهند که راه شهدا ادامه دارد .

وی افزود : این دانش آموزان با اجرای سرود دسته جمعی ایران و اعلام انزجار از دشمنان ایران اسلامی یاد و خاطره شهیدان آرشام سرایداران، محمد رضا کشاورز وعلی اصغر لری گویینی از شهدای دانش آموز حرم شاهچراغ (ع) را گرامی داشتند .