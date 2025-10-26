پخش زنده
رقابتهای کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان با افتخارآفرینی کشتیگیر سقزی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "محمد مبین عظیمی" در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان کاری کرد کارستان و با کسب ۵ پیروزی متوالی بر طلای جهان بوسه زد.
این کشتیگیر افتخارآفرین، تاکنون ۱۵ مدال جهانی و بینالمللی را در کارنامه خود دارد.
عظیمی در این دوره از رقابتها که به میزبانی کشور صربستان در حال برگزاریست با کسب چهار پیروزی مقتدرانه برابر کشتی گیران ازبکستان، آذربایجان، آمریکا و اوکراین به دیدار نهایی راه یافت و در دیدار فینال هم با پیروزی بر حریف روس خود بر سکوی نخست وزن ۹۲ کیلوگرم ایستاد.
قهرمانی محمد مبین عظیمی موجی از خوشحالی را در بین مردم استان بهخصوص همشهریان سقزی وی به دنبال داشت.