به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، از آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان در شهر ساری به مدت ۴۸ ساعت خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت: پدیده تکدی‌گری علاوه بر مخدوش کردن چهره شهر، با آسیب‌های اجتماعی، سوءاستفاده از کودکان و ایجاد ناامنی همراه است.

دادستان مرکز مازندران افزود: این طرح با حضور نمایندگان دادستانی، شهرداری ساری، نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی اجرا می‌شود و متکدیان در دو نوبت صبح و شب شناسایی و به مراکز حمایتی منتقل می‌شوند.

عالیشاه تصریح کرد: هدف اصلی شناسایی باندها و افراد سازمان‌یافته‌ای است که از فقر دیگران سوءاستفاده می‌کنند و دستگاه قضایی در صورت احراز چنین مواردی با شدت برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد جدید، از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری موضوع را گزارش دهند.

دادستان مرکز مازندران در پایان تأکید کرد: این طرح با نگاه انسانی و حمایتی اجرا می‌شود و کودکان کار و افراد بی‌سرپناه به مراکز حمایتی ارجاع داده خواهند شد.