به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان اظهار کرد: با آغاز فصل کشت‌های پاییزه، عملیات کاشت کلزا در شوش با استقبال چشمگیر کشاورزان در حال انجام است و تاکنون نزدیک به ۶ هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی با اشاره به عملکرد موفق سال گذشته افزود: در سال زراعی گذشته نزدیک به ۲۰ هزار تن کلزا از مزارع شهرستان برداشت شد که این موفقیت، شوش را در جایگاه نخست تولید کلزا در سطح استان قرار داد.

بهرامیان بیان داشت: امسال نیز با توجه به استقبال کشاورزان، تلاش کردیم سطح مصوب کشت که مبنای عقد قرارداد و تأمین نهاده برای بهره‌برداران است را افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخگوی تقاضای آنان باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شوش ادامه داد: در حال حاضر در زمینه تأمین بذر، کود، سموم و سایر نهاده‌های کشاورزی مشکلی وجود ندارد و برنامه‌ریزی شده تا کشاورزان در طول مراحل کشت و داشت، بدون دغدغه از این نظر تأمین شوند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شوش تصریح کرد: شوش با تولید بالای دانه‌های روغنی همچون کلزا و حتی کنجد، نه تنها در تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌کشی نقش‌آفرین است، بلکه از پتانسیل ایجاد اشتغال و رونق صنایع تبدیلی و فرآوری در منطقه نیز برخوردار است.