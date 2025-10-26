شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز ولادت بانوی صبر ، ایثار و پیام‌رسان عاشورا، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، و روز پاسداشت مقام پرستار، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن بیانیه به شرح زیر است: پنجم آبان‌ماه، سالروز ولادت بانوی صبر، ایثار و پیام‌رسان عاشورا، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، و روز پاسداشت مقام پرستار، یادآور جلوه‌های ماندگار ، فداکاری و مهرورزی در فرهنگ اسلامی ماست. در این روز، از مجاهدانی سخن می‌گوییم که با الهام از روح زینبی، جان و دل خویش را وقف التیام دردهای انسان‌ها کرده و صبورانه، در سنگر خدمت، تجلی شفقت و انسانیت‌اند.

پرستاری، حرفه‌ای نیست که تنها بر مدار وظیفه بگردد؛ بلکه رسالتی الهی است که در آن صبر، مهربانی و ازخودگذشتگی، روح خدمت را معنا می‌بخشد. این قشر شریف، در سخت‌ترین روزهای بحران و بیماری، خالصانه در کنار بیماران ایستاده‌اند و با دستان خسته اما دل‌های مؤمن، امید را به زندگی بازگردانده‌اند.

یاد و نام شهدای گران‌قدر پرستار، که در میدان خدمت به مردم، جان خویش را در راه ایمان و وظیفه فدا کردند، چراغی فروزان در تاریخ جهاد و ایثار ملت ایران است. ایثار و پایداری آنان، استمرار همان روح حماسه‌آفرینی است که از عاشورا تا امروز، در کالبد ملت مؤمن ایران جاری است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده و تبریک صمیمانه به جامعه خدوم پرستاران، از تلاش‌های بی‌وقفه آنان در راه اعتلای سلامت جامعه قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آنان عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت می‌نماید.