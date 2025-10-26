در تاریخ ۲۱ مهر سال ۱۳۴۳ در مجلس شورای اسلامی لایحه ای به نام كاپیتولاسیون به تصویب رسید که نقض استقلال و آزادی ملت ایران را در برداشت.

كاپیتولاسیون، سندی بر علیه استقلال و آزادی یك كشور

كاپیتولاسیون، سندی بر علیه استقلال و آزادی یك كشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تصویب لایحه‌ای بنام کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی به مستشاران نظامی و اعضای کادر فنی و تشکیلاتی آمریکا در ایران در قبال دریافت وام از آمریکا؛ واکنش‌های مردم علما و روحانیون را برانگیخت، در این بین فریاد امام خمینی(ره) رساتر و بلندتر به گوش همگان رسید.

امام‌خمینی(ره) ضمن ابراز ناراحتی شدید در چهارم آبان در سخنانی در دفاع از حیثیت مردم ایران و کیان کشور؛ تصویب این لایحه را مصیبتی بزرگ برای اسلام و مسلمانان و امضای این قرارداد را سند بردگی ملت ایران دانست.

با افشاگری امام خمینی(ره) علیه سند بردگی، کاپیتولاسیون جرقه‌ای مبارزاتی مردم به رهبری امام روح الله شعله ورتر شد و رژیم پهلوی که حضور امام را تهدیدی برای اجرای طرح‌های آمریکایی می دید ۱۳ آبان حضرت امام خمینی(ره) را بازداشت و به ترکیه تبعید کرد.

احیای کاپیتولاسیون در رژیم شاه یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌های این رژیم به کشور و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم و مهم‌تر نابودی استقلال کشور بود.

بر اساس اسناد تاریخی اجرای قانون کاپیتولاسیون در دوران محمدرضا شاه در کشور نسبت به شهروندان ایرانی به حدی توهین آمیز و هتاکانه بود که صدای اداره ساواک را هم درآورد.

مخالفت با کاپیتولاسیون آمریکایی در ۱۳۴۳ به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و زندگی سیاسی _ انقلابی امام خمینی است، مردی انقلابی که با ایستادگی در برابر طرح‌های ننگین داخلی و خارجی عزت ایران و اسلام را رقم زد.