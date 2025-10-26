پخش زنده
مدیر کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) گفت: نود و پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «دوشنبههای ایکوم» به مناسبت فرا رسیدن جشن باستانی «آبانگان» برگزار میشود که به موضوع بااهمیت «آیینهای آب و مضمون باززایی» اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد محیط طباطبایی با تاکید بر همکاری پژوهشگاه میراثفرهنگی و پژوهشکده مردمشناسی، به برگزاری نود و پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «دوشنبههای ایکوم» اشاره کرد و گفت: این نشست فردا به مناسبت فرا رسیدن جشن باستانی آبانگان برگزار میشود و نقش محوری آب را در اساطیر، مناسک و فرهنگ ایران زمین کاوش می کند.
وی با اشاره به اظهارات کارشناسی مطرح شده در این نشست افزود: در این برنامه، حوزه میراثفرهنگی و مطالعات آئینی را به کمک علیرضا حسنزاده بررسی می کنیم.
مدیر کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) از تمامی پژوهشگران، دانشجویان، فعالان میراثفرهنگی و عموم علاقهمندان به فرهنگ و آئینهای ایرانی دعوت کرد تا در این نشست تخصصی که در خانه موزه پروین اعتصامی برگزار میشود، حضور یابند.
نود و پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «دوشنبههای ایکوم» فردا دوشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ تا ۱۹ به مناسبت فرارسیدن جشن باستانی آبانگان برگزار میشود.