به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: براساس گزارش شرکت آب منطقه‌ای استان، از ابتدای امسال تاکنون ۶۴۹ چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود شده است که بخش زیادی از این چاه‌ها طی دو ماه اخیر و در زمان مدیریت جدید مجموعه آب منطقه ای کرمانشاه انجام شده است که جای تقدیر بسیار دارد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر تداوم این روند، تأکید کرد: حفظ آبخوان های دشت های کشاورزی استان، جلوگیری از خشک شدن سراب ها و چشمه‌ها و تامین آب شرب مردم، از جمله اهداف برنامه انسداد چاه‌های غیر مجاز استان است.

وی از نصب ۳۴۲ کنتور هوشمند برای چاه‌های مجاز خبر داد و گفت: برداشت های بي رویه و خارج از حد مجاز یکی دیگر از دلایل کاهش سطح آبخوان ها در دشت‌های استان است که باید با شتاب بخشیدن به نصب کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از چاه ها را کنترل کرد.

نجفی تصریح کرد: مردم کرمانشاه از شتاب گرفتن برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند خوشحال هستند و با پیام های خود خواهان تداوم این برنامه با قاطعیت بیشتز هستند.