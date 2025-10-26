رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تأخیر ۱۵ ساله احداث رینگ شهری نشتارود، بر لزوم پیگیری هرچه سریع‌تر این طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه دیدار مردمی در نشتارود به ۹۰ درخواست ارائه‌شده توسط مردم رسیدگی و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

وی افزود: در این ملاقات، ضمن مطالبه پرونده‌ها و ارتباط با مقامات قضایی مربوطه، پیگیری لازم برای حل مسائل مردمی انجام شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت جلسات مردمی تصریح کرد: این جلسات فرصتی برای اطلاع دقیق از وضعیت حوزه‌های قضایی و بررسی مشکلات موجود است.

پوریانی با بیان اینکه ایجاد رینگ شهری نشتارود پس از ۱۵ سال تأخیر همچنان بلاتکلیف مانده، تأکید کرد: این طرح برای کاهش ترافیک شهرهای غربی استان از جمله نشتارود ضروری است.

وی از پیگیری وضعیت جاده‌های پرحادثه استان مانند محور کندوان خبر داد و افزود: با مدیرکل راهداری استان تماس گرفته و دستورات لازم برای بهبود وضعیت جاده‌ها صادر شده است.

در ادامه با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، پروژه احداث ساختمان جدید دادگستری نشتارود با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.

پوریانی در این خصوص گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و در ۵ طبقه احداث می‌شود و ۱۵۰۰ مترمربع به فضای اداری دادگستری نشتارود افزوده خواهد شد.

وی در پایان هشدار داد: مدیرانی که با کوتاهی در انجام وظایف خود باعث تضییع حقوق بیت‌المال شوند، مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.