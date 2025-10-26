نجاتگران هلال احمر، مرد ۶۶ ساله را در جاده داراب به بندرعباس که دچار مشکل تنفسی شده بود نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی از اورژانس مبنی بر مشکلات تنفسی مردی در کیلومتر ۱۱۳ جاده داراب-بندرعباس، روستای مرز یک گروه عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر داراب با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمود حیدری افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه وی را برای درمان تکمیلی به بیمارستان شهدای فورگ منتقل کردند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.