به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بیمه‌ سلامت استان همدان گفت: ۸۵۰ هزار نفر از این بیمه شدگان که شامل دهک‌های یک تا ۵ و روستاییان و عشایر هستند به طور رایگان و بدون پرداخت حق بیمه زیرپوشش هستند.

فریبرز نیاسَتی افزود: همچنین به بیماران خاص از قبیل هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی، پیوندی و‌ام اس صددرصد رایگان با پوشش کامل خدمات دهی می‌شود و ۱۳۱ گروه بیماری صعب العلاج از ۱۴۰۱ زیرپوشش رایگان هستند و سالیانه ۸۵ میلیون تومان هم به هریک از این بیماران کمک هزینه تعلق می‌گیرد.

او تأکید کرد: در بخش حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت خدمات به خانواده‌ها در مراکز دولتی تا سقف ۹۰ درصد و در مراکز خصوصی ۷۰ درصد است و یک سال است که خدمات تشخیصی و درمانی کودکان زیر ۷ سال کاملا رایگان ارائه می‌شود.

نیاسَتی گفت: به این منظور در ۶ ماه نخست امسال ۱۱۵ میلیارد تومان از سوی این بیمه هزینه شده است.