به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین الله ساجدی کیا گفت: پرونده قاچاق لوازم جانبی کامپیوتر به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۲۷۷ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی هندیجان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: شعبه با بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۷۴۱ میلیون ۲۷۷ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

ساجدی کیا گفت: شعبه همچنین با توجه به بالا بودن قیمت خودرو از قیمت کالا، ۷۴۱ میلیون و ۲۷۷ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال محکوم کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل مانیتور، پایه نگهدارنده مانیتور و رایانه، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.