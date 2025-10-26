حاجیه خانم شوکت علی پور لرستانی، مادر شهید والامقام محمد جهادی در بندر ماهشهر دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم شوکت علی پور لرستانی، مادر شهید محمد جهادی روز شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در شهرستان بندر ماهشهر دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ساعت ۱۵ از مسجد سلطانیان واقع در خیابان طالقانی به سمت باغ رضوان با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید محمد جهادی متولد ۱۳۳۴ ، در ۵ آبان ماه ۱۳۵۹ در اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای آبادان است.