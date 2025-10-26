یک محموله بادام و مغز بادام قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در فریمان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی فریمان گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی فریمان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو موردنظر ۴۰۰ کیلوگرم بادام و مغز بادام و دو کیلوگرم پسته کوهی قاچاق کشف کردند.

وی با اشاره به این که ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان سه میلیارد ریال برآورد شده است، تاکید کرد: یک متخلف در این زمینه به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.