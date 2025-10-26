با برگزاری مراسمی در شهر دوگنبدان یاد و نام حجج‌الاسلام سیدعلی متقی کاشانی و پرویز خواجه‌زاده ائمه جمعه فقید گچساران گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج گفت: مرحوم حجت‌الاسلام متقی کاشانی از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) بود و در برابر رژیم منحوس پهلوی ایستاد، به همین سبب به شهر‌های مختلف کشور تبعید شد، اما هرگز از مسیر مبارزه دست نکشید.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با بیان اینکه مرحوم حجت‌الاسلام متقی کاشانی از سال ۱۳۵۰ در گچساران مستقر شد، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ با حکم حضرت امام راحل به‌عنوان امام جمعه گچساران منصوب شد و در دوران دفاع مقدس، در ستاد پشتیبانی از جنگ حضوری فعال و مؤثر داشت.

آیت‌الله حسینی اضافه کرد: مرحوم متقی کاشانی خدمات بزرگی از جمله تأسیس حوزه علمیه امام صادق (ع)، ساخت مصلی نماز جمعه و سایر بنا‌های دینی و فرهنگی در این شهرستان انجام داد و بعد از رحلت این عالم ربانی در قطعه علما در گچساران به خاک سپرده شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش علما در انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: مرحوم متقی کاشانی از آغاز نهضت امام خمینی (ره) همگام با انقلاب بود و تا آخرین لحظه عمر خود در کنار نظام ایستاد.

امام جمعه یاسوج با تجلیل از مرحوم حجت الاسلام خواجه‌زاده نیز گفت: مرحوم خواجه‌زاده، استاد حوزه و دانشگاه بود، سخنرانی‌های روشنگرانه و منابر پرمحتوایی داشت و نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی جامعه ایفا کرد.

آیت‌الله حسینی بیان کرد: اگر علما و اندیشمندان الهی نباشند، دین خدا از بین خواهد رفت و معارف الهی تنها در سایه وجود انبیا، اولیا و عالمان دین زنده می‌ماند.

وی با بیان اینکه طبق راویات هر کس عالمی دینی را تکریم کند، خدا را تکریم کرده است ادامه داد: آنچه ناجی بشر است، احکام الهی است و فلسفه آفرینش انسان معرفت‌الله است که تنها در پرتو هدایت اولیا و انبیا محقق می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر جایگاه بلند عالمان گفت: یک عالم اندیشمند که دین را تبلیغ می‌کند از هفتاد هزار عابد برتر است، چرا که اساس معرفت و شناخت الهی بر دوش اوست و حیات واقعی انسان نه در جسم، بلکه در روح توحیدی و اخلاقی اوست.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: با رهبری و هدایت امام راحل و همراهی علمای دینی با هدایت مردم انقلاب اسلامی با پیروزی در ۲۲ بهمن ۵۷ تحولی عظیم در جهان ایجاد کرد و ریشه طاغوت را خشکانید.