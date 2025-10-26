به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گفت: به مناسبت روز جهانی تغییر اقلیم و در چارچوب پویش ملی ایرانیان برای امنیت غذایی، نهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با محوریت سازگاری با تغییر اقلیم برگزار شد.

سیروس بیک بکان افزود: کاروان‌های ترویج بهره‌وری، به عنوان بخشی از طرح ملی الگوی کشت، با هدف ترویج دانش بومی و علمی، تبادل تجربیات بین کشاورزان و تقویت مشارکت مردمی در تحقق امنیت غذایی کشور در استان‌های مختلف به اجرا درآمده است.

ب گفته وی: ارتقای سطح آگاهی کشاورزان نسبت به ضرورت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری منابع و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تولید محصولات زراعی از اهداف این برنامه است.