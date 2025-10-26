پخش زنده
اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات گیلان امروز در دادگستری استان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اعضای جدید هیئت منصفه گیلان ظهرامروز در دادگستری استان تحلیف و معرفی شدند و در این مراسم سوگند یاد کردند که در همهی شرایط با پاک دستی و راز داری از اسرار مردم نگهداری کرده و به وظایف خود به درستی عمل کنند.
رییس کل دادگستری گیلان در این مراسم گفت: اعضای هیئت منصفه مطبوعات همیشه با سعه صدر خدمت کردهاند و بر حسب مسئولیت اجتماعی این مسئولیت را پذیرفتند.
مجید الهیان افزود: کاستیها باید بررسی شود تا اعضای جدید بتوانند با انرژی بیشتر خدمت کنند.
وی با اشاره بر ضرورت رفع کمبود امکانات و تجهیزات بیان کرد: سعی در سازش و رفع اختلافات باید در اولویت قرار گیرد و انتظار است در آینده هم به همین گونه باشد.
اعضای هیات منصفه مطبوعات که برای یک دوره دو ساله انتخاب شدهاند به این شرح است:
دکتر رضا قنبر پور مقدم، دکتر رضا سیمبر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم قاسمی، ابراهیم افشاری، قاسم مصفا، محمود اخوان توکلی، حسین کارگر نیا، حجت الاسلام و المسلمین محمد امین نقدی، حسن جعفری، سکینه حیدری، بدریه هدایت پناه، یاسر بذله، حسین مقراضی و حسین رجبی ماتک .