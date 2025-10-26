پخش زنده
فیلم «رها» جایزه بهترین اثر بیست و سومین جشنواره بینالمللی «آلیس در شهر» را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «رها» با نام بینالمللی «موهای دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند و تهیهکنندگی سعید خانی برنده جایزه بهترین فیلم از بیست و سومین جشنواره بینالمللی «آلیس در شهر» Alice nella città ایتالیا شد.
در اختتامیه این جشنواره که روز گذشته ۳ آبان در شهر رم ایتالیا برگزار شد، سعید خانی تهیهکننده و غزل شاکری بازیگر این فیلم بهعنوان نمایندگان فیلم در مراسم اختتامیه حضور داشتند.
بازیگران فیلم «رها» عبارتند از شهاب حسینی، غزل شاکری، ضحا اسماعیلی، آرمان میرزایی، محمدرضا سامیان، محمد اشکانفر، هادی افتخارزاده، ماهنی مهرپرور، سپیده پهلوانزاده، بردیا دیانت.
«رها» یکی از آثار اجتماعی سینمای مستقل ایران است که نوروز ۱۴۰۴ در ایران اکران شد.