جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران در بازرسی از کامیون ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع نفت کوره به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردارعلیرضا دلیری افزود: ماموران پلیس شهرستان زابل در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، در یکی از محور‌های مواصلاتی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون نفتکش مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و یک نفر متخلف نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.