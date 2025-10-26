یک دوستدار حیات وحش، یک قطعه پرنده باکلان جوان و آسیب دیده را برای تیمار و نگهداری به اداره محیط زیست شهرستان فیروزه تحویل داد.

تحویل پرنده «باکلان» به محیط زیست فیروزه برای تیمار و نگهداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزه گفت: ابوالفضل توزنده جانی، از دوستداران طبیعت و حیات وحش ساکن روستای توزنده جان شهرستان فیروزه، این پرنده را تحویل این اداره داده است.

حمید جوانبخت افزود: باکلان بزرگ از راسته پلیکان سانان و در زمره پرندگان مهاجر آبزی، دارای ۹۰ سانتیمتر طول بدن و حدود سه و نیم کیلوگرم وزن است.

وی ادامه داد: زیستگاه این پرنده در سواحل دریاها، دریاچه‌های ساحلی و آب‌های داخل خشکی است و روی درختان آشیانه می‌سازد و در پرواز گروهی به شکل ۸ در آسمان دیده می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: سد بار به عنوان یکی از زیستگاه‌های اصلی این پرنده محسوب و همواره جمعیت مناسبی از این گونه زیبا در آن مکان مشاهده می‌شود.