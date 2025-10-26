به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم فولاد خوزستان شنبه سوم آبان در دیداری خانگی به مصاف تیم آراد ورزشی زاگرس رفت.

نیمه نخست این بازی باوجود تلاش دو تیم گلی در بر نداشت و دو تیم با تقسیم امتیازات به رختکن رفتند.

اما در نیمه دوم تلاش دختران فولادی برای رسیدن به گل بیشتر شد تا اینکه آرزو شهپری توانست دروازه آراد ورزشی زاگرس را باز کند.

این بازی با حساب یک بر صفر به سود تیم فولاد خوزستان به پایان رسید و فولادی‌ها اولین برد خود در این فصل لیگ یک را جشن گرفتند.