مدیر طرح واردات خودرو گفت: قرعهکشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی برگزار و نتایج این مرحله امروز اعلام شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی ضیغمی افزود: در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که شامل زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علیالحساب اعلام شده است.
گفتنی است؛ در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوقالعاده است و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده میشود.
متقاضیان میتوانند برای مشاهده اسامی برندگان و دریافت اطلاعات تکمیلی از جمله شرایط پرداخت و تحویل، به سامانه رسمی خودروهای وارداتی به نشانی Salecars.ir مراجعه کنند.