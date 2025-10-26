رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در مراسم تودیع و معارفه دادستان سردشت گفت: دادستانی سنگر خطیر و مهمی است که در اجرای عدالت، صیانت از حقوق عامه و بیت المال نقش مهم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکشنبه ۴ آبان، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در رأس هیئتی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران قضایی استان به منظور شرکت در مراسم تکریم و معارفه دادستان‌های سابق و جدید سردشت در این شهرستان حضور یافت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین که امام جمعه، فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مردم فهیم شهرستان سردشت حضور داشتند افزود: سردشت یکی از شهرستان‌های شهید پرور کشور است که شهدای زیادی را در بمباران شیمیایی رژیم بعث تقدیم انقلاب نموده از این رو یکی از شهر‌های هدف در سفر ریاست قوه قضاییه به استان بود که پروژه ساختمان جدید دادگستری که در شأن همکاران و مردم شریف این خطه از کشور باشد به تصویب رسید که با اقدامات اولیه امروز شاهد کلنگ زنی آن خواهیم بود.

عتباتی با اشاره به اهمیت جایگاه دادستان پرداخت و گفت: دادستانی سنگر خطیر و مهمی است و این جایگاه در دادسرا به عنوان خط مقدم احقاق حق و اجرای عدالت نقش مهمی در احقاق حق، صیانت از حقوق عامه و بیت المال دارد.

وی افزود: همدلی، اتحاد و انسجام در کنار حفظ جایگاه‌ها و سلسله مراتب مهمترین عامل در پیشبرد امر خدمت رسانی به مردم و تحمل سختی‌های این راه است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به اهمیت پیشگیری از تولید پرونده غیر ضروری با استفاده از ظرفیت‌های موجود به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های دستگاه قضایی نیز پرداخت و خواستار برنامه ریزی برای حرکت به سمت و سوی این مهم شد.

صیانت از حقوق عامه و بیت المال، ارتباط سازنده با مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی و میدانی عمل کردن از دیگر تاکیدات عتباتی خطاب به دادستان بود که با بیان این تاکیدات با قدردانی از تلاش‌های دادستان سابق برای دادستان جدید آرزوی موفقیت کرد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این آیین با تجلیل از تلاش‌های دادستان سابق و آرزوی توفیق برای دادستان جدید تاکیداتی را خطاب به دادستان جدید بیان داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: قضات باید به رسیدگی‌ها توجه ویژه داشته و اخلاق حرفه‌ای که رسیدگی به مستندات و دفاعیات در تمام روند دادرسی که اصول یک محاکمه عادلانه و منصفانه است را در روند قضایی دقیق رعایت کنند و از پیش داوری پرهیز کنند.

حل و فصل ریشه‌ای اختلافات با رویکرد صلح و سازش با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مبارزه بی امان با سوداگران مواد مخدر و مشروبات الکلی و ضربه زدن به بنیان‌های مالی این سوداگران، مبارزه با قاچاق کالا که به پیکره اقتصادی کشور ضربه می‌زند، ورود و برخورد جدی در جرایم اقتصادی و فرار مالیاتی، تعامل هدفمند با مردم و حفاظت صیانت از حقوق عامه و بیت المال از دیگر تاکیدات مجیدی در این مراسم بود.

میرزایی فرماندار سردشت به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه دادستان گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در حوزه‌های مختلف تاثیر گذار و احیاگر حقوق عامه است از زحمات دادستان سابق تقدیر و برای دادستان جدید آرزوی موفقیت کرد.

ماموستا امامی امام جمعه شهرستان مهاباد به عنوان مهمان این شهرستان نیز به ایراد سخن پرداخت و همچنین ابراهیمی رئیس دادگستری و پاشایی دادستان سردشت در این مراسم به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه قضایی سردشت پرداخته و سپس با اهدای حکم یاسر گوزلی توسط رئیس کل دادگستری استان آدربایجان غربی به عنوان دادستان جدید سردشت معرفی و از پاشایی دادستان سابق این حوزه قضایی با اهدای لوح تقدیری تکریم به عمل آمد و در پایان دادستان جدید به بیان برنامه‌های خود پرداخت و بدین ترتیب این مراسم به کار خود خاتمه داد.