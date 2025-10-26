پخش زنده
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی اعلام کرد که طی سال جاری، ۱۰ هزار تن انواع ماهی و آبزیان در استان تولید و روانه بازار شد که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، منصور لطفی افزود: امسال تولید چهار هزار و ۵۰۰ تن ماهیان سردابی انجام شده و تولید ماهیان گرمابی نیز در مزارع و استخرهای استان ادامه دارد. علاوه بر این، آرتمیا، زالو و ماهیان زینتی نیز در استان تولید میشوند.
او اضافه کرد: تکثیر ماهیان سردابی تا پایان سال به ۵۰ میلیون قطعه و ماهیان گرمابی به ۱۱ میلیون قطعه میرسد. همچنین تولید زالو و ماهیان زینتی به ترتیب پیشبینی میشود به ۲۵۰ هزار و ۱۰ میلیون قطعه برسد.
با توجه به ظرفیتهای آبی استان، شیلات یکی از صنایع مهم توسعهای آذربایجان غربی است، هرچند کاهش نزولات جوی و منابع آبی چالشهایی را برای این بخش ایجاد کرده است.