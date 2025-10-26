با هدف کاهش ترافیک
تاکید فرماندار تایباد بر انتقال پارکینگ کامیونها از ابتدای شهر
فرماندار تایباد خواستار انتقال پارکینگ کامیونها از ابتدای این شهر با هدف کاهش بار ترافیکی منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حسین جمشیدی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران تایباد گفت: باید دو پارکینگ کامیونهای ایرانی و خارجی از ابتدای شهر تایباد به مکان دیگر منتقل شود تا بخشی از بار ترافیکی منطقه کاهش یابد.
او افزود: ظرفیت توقف کامیون در این دو پارکینگ افزون بر ۲۰۰ دستگاه برآورد میشود که ایستایی موقت و کوتاه مدت آنها در این مناطق خطرساز است.
وی عنوان کرد: همجواری این دو پارکینگ با اماکن مسکونی و یک فضای آموزشی و چندین مکان اداری تایباد، مشکل ساز است و دستگاههای متولی باید هرچه سریعتر نسبت به جانمایی آن در فضایی جدید اقدام کنند.
جمشیدی اظهار کرد: اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در هیچیک از این دو پارکینگ پیشبینی نشده که این غفلت، خطر بروز هرگونه حادثهای را در آنها دوچندان کرده است.
فرماندار تایباد گفت: تجهیزات و امکانات موجود در حوزه آتش نشانی تایباد باید تقویت و در پایانه مرزی هم امکانات لازم در این رابطه فراهم شود.
جمشیدی بیان کرد: با توجه به تردد شمار بالای ناوگان حمل و نقل در معبر دوغارون، مناطق اقتصادی و پارکینگهای دولتی و بخش خصوصی، امکانات مقابله با حوادث در این مناطق نیاز به تقویت دارد.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.