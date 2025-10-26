به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حسین جمشیدی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران تایباد گفت: باید دو پارکینگ کامیون‌های ایرانی و خارجی از ابتدای شهر تایباد به مکان دیگر منتقل شود تا بخشی از بار ترافیکی منطقه کاهش یابد.

او افزود: ظرفیت توقف کامیون در این دو پارکینگ افزون بر ۲۰۰ دستگاه برآورد می‌شود که ایستایی موقت و کوتاه مدت آنها در این مناطق خطرساز است.

وی عنوان کرد: همجواری این دو پارکینگ با اماکن مسکونی و یک فضای آموزشی و چندین مکان اداری تایباد، مشکل ساز است و دستگاه‌های متولی باید هرچه سریعتر نسبت به جانمایی آن در فضایی جدید اقدام کنند.

جمشیدی اظهار کرد: اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل در هیچ‌یک از این دو پارکینگ پیش‌بینی نشده که این غفلت، خطر بروز هرگونه حادثه‌ای را در آنها دوچندان کرده است.

فرماندار تایباد گفت: تجهیزات و امکانات موجود در حوزه آتش نشانی تایباد باید تقویت و در پایانه مرزی هم امکانات لازم در این رابطه فراهم شود.

جمشیدی بیان کرد: با توجه به تردد شمار بالای ناوگان حمل و نقل در معبر دوغارون، مناطق اقتصادی و پارکینگ‌های دولتی و بخش خصوصی، امکانات مقابله با حوادث در این مناطق نیاز به تقویت دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.