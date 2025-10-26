تیم بوکس خوزستان در رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر ایران با کسب پنج مدال رنگارنگ به مقام دومی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه‌منش رئیس هیات بوکس خوزستان اظهار کرد: این مسابقات امروز سوم آبان با شناخت نفرات و تیم‌های برتر در اراک به پایان رسید و تیم خوزستان صاحب پنچ مدال شد.

او بیان کرد: یونس آلبوفیتله و مجید سالمی به مدال طلا دست پیدا کردند، سید مهدی حسینی صاحب مدال نقره شد و سینا عبیات و بنیامین قیصری به مدال برنز رسیدند. بر این اساس، خوزستان پس از اراک میزبان مسابقات نایب قهرمان شد

رئیس هیات بوکس خوزستان با تمجید از عملکرد ورزشکاران استان در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ایران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این المپیاد طبق آنچه انتظار داشتیم بوکسور‌های استان خوش درخشیدند و نشان دادند بوکس استان در هر رده سنی حرف برای گفتن دارد.