معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی گفت: این بنیاد براساس سیاست‌های ابلاغی خود، هر سه ماه یک‌بار عملکرد رایزنان فرهنگی را در حوزه آموزش و گسترش زبان فارسی ارزیابی می‌کند.

سید علی موسوی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: در پی توافق میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد سعدی، از این پس رایزنان و وابستگان فرهنگی پیش از اعزام به کشور‌های محل مأموریت، حکم نمایندگی بنیاد سعدی دریافت و در دوره‌های توجیهی آموزش زبان فارسی شرکت می‌کنند.

موسوی‌زاده افزود: این ارزیابی‌ها شامل فعالیت‌های آموزشی در کلاس‌های آزاد، حمایت از کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌ها و سایر برنامه‌های مرتبط با گسترش زبان فارسی است.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی با اشاره به تجربه موفق برخی رایزنی‌ها، از جمله رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان که با بیش از ۴۰۰ زبان‌آموز فعالیت می‌کند، تأکید کرد: هدف از این ارزیابی‌ها سنجش میزان تحقق اهداف آموزشی و میزان ایفای نقش نمایندگان فرهنگی در ترویج زبان فارسی است.

وی در پایان گفت: نتایج ارزیابی‌ها به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام می‌شود تا در صورت مشاهده ضعف یا کاستی، اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد.