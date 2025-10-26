پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرهای مختلف خوزستان تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) در سوم آذر ماه امسال پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در کشور تشییع میشوند که در استان خوزستان پیکر پاک ۸ تا ۱۴ شهید گرانقدر با حضور مردم قدرشناس تشییع و به خاک سپرده میشود.
سردار میرعبدالرضا مراد حاجتی افزود: این شهدای گرانقدر در سازمان قضایی نیروهای مسلح، مصلی مهدیه امام خمینی اهواز، مسجدسلیمان، مینوحی آبادان، جنب حوزه علمیه الغدیر و اردوگاه ثامن مشهد در حمیدیه به خاک سپرده میشوند.
در استان خوزستان ۸۵۰ شهید گمنام در ۱۷۱ یادمان به خاک سپرده شده است.