رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: ۵ طرح گردشگری با ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری تصویب شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا اکبری گفت: هفتمین جلسه کمیسیون فنی سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان برگزار شد، در این نشست، ۱۶ طرح سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ازجمله اردوگاههای گردشگری، اقامتگاهها، سفرهخانههای سنتی و مجتمعهای گردشگری بررسی شد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: در این نشست، با ۵ طرح سرمایهگذاری در شهرستانهای اصفهان، گلپایگان، نطنز و کاشان موافقت شد که با حجم سرمایهگذاری ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود و اجرای این طرحها زمینهساز ایجاد ۱۴۲ فرصت شغلی مستقیم خواهد بود.
اکبری افزود: سایر طرحهای مطرحشده بهمنظور انجام اصلاحات لازم و تکمیل مدارک برای طرح در جلسه آینده کمیسیون، به سرمایهگذاران عودت داده شدند تا پس از اصلاح نهایی، مجدد بررسی و تصمیمگیری شود.