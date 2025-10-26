پخش زنده
اقتصاد خدمات و گردشگری» راهبرد اصلی توسعه سمیرم در افق ۱۴۱۴ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛استاندار اصفهان در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان سمیرم با بیان اینکه سند چشمانداز سمیرم ۱۴۱۴ با محوریت تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار تدوین میشودگفت: این شهرستان قابلیتهای بی شماری در حوزه خدمات و گردشگری دارد و «اصلاح الگوی اقتصادی و اشتغال با محوریت «خدمات و گردشگری» راهبرد اصلی توسعه سمیرم در افق ۱۴۱۴ است.
مهدی جمالینژاد از تدوین سند “چشمانداز سمیرم ۱۴۱۴” خبر داد و افزود: این سند توسعه جامع شهرستان تا پایان فصل پاییز آماده میشود.
جمالینژاد گفت: «سمیرم ۱۴۱۴» با توجه ویژه به اصلاح الگوی اقتصادی و اشتغال، بر محوریت خدمات، گردشگری روستایی و عشایری، طبیعتگردی، کوهستانی و ماجراجویی، گردشگری ورزشی و صنایع دستی متمرکز خواهد بود.
استاندار اصفهان گفت: این سند چشمانداز، تمام ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقصی نقاط شهرستان شامل پادنا، حنا، ونک، وردشت و خود سمیرم را پایش و بررسی کرده است.
وی همچنین از پیشبینی اصلاح الگوی اقتصادی منطقه با محوریت خدمات، گردشگری، آیتی و هوش مصنوعی برای ظرفیتسازی خدمات و اشتغال برای نوجوانان و جوانان در این سند خبر داد.
استاندار اصفهان در این مراسم، مجموعهای از تذکرات را در هفت محور اصلی برای نقشه راه مدیریتی فرماندار جدید تبیین کرد که اجرای آنها میتواند زمینهساز جهش توسعهای در این شهرستان شود.
جمالینژاد، تقویت اقتصاد بومی و ایجاد اشتغال پایدار را در رأس اولویتها قرار داد و بر توسعه کشتهای گلخانهای و محصولات باارزش افزوده بالا مانند سیب، گردو و بادام، و همچنین حمایت همهجانبه از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی تأکید کرد.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و جاذبههای تاریخی، بهرهبرداری کامل این قابلیتها و توسعه زیرساختهای اقامتی، پذیرایی و راههای دسترسی برای رونق گردشگری ضروری است.
استاندار اصفهان گفت:تسهیل شرایط برای دریافت وامهای اشتغالزایی و توسعه صنایع کوچک و کارگاههای محلی باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار در ادامه خواستار تقویت زیرساختهای حیاتی این شهرستان شد و گفت:شبکه حملونقل باید بازسازی شود و راههای روستایی و ارتباطی با مرکز استان، در کنار تقویت ناوگان حملونقل عمومی گسترش یابد.
جمالینژادتوسعه ارتباطات و بهبود پوشش اینترنت و خدمات ارتباطی در تمامی مناطق، بهویژه روستاها را از دیگر اقدامات برشمرد.
وی در بخش خدمات اجتماعی، بر تقویت نظام بهداشت و درمان از طریق تجهیز مراکز درمانی و جذب نیروهای متخصص، همچنین توسعه خدمات سلامت روان و اورژانس تأکید کرد.
جمالینژاد همچنین، افزایش کیفیت آموزش از طریق نوسازی و تجهیز مدارس، بویژه در مناطق محروم، و توسعه دورههای فنیوحرفهای متناسب با نیازهای منطقه مورد توجه را از دیگر مطالبات از فرماندار جدید عنوان کرد.
جمالینژاد، مشارکت مردمی و شفافیت اداری را لازمه یک مدیریت موفق دانست و گفت:گفتوگو با جامعه محلی و برگزاری جلسات مستمر با شوراهای اسلامی، دهیاران و نمایندگان مردم و توجه به نظرات شهروندان لازمه یک فرماندار است.
در این مراسم از خدمات محمد جواد صفا فرماندار سابق سمیرم قدردانی و محمود مسلم زاده به عنوان فرماندار جدید معرفی شد