تیم بسکتبال ۳ نفره پسران ایران با پیروزی مقابل قزاقستان به یک‌چهارم نهایی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه نفره پسران ایران که در آغاز این رقابت‌ها مقابل تیم‌های سریلانکا یمن و عربستان سعودی به پیروزی رسیده بود در گروه ۴ این رقابت‌ها امروز در اولین بازی به مصاف تیم قزاقستان رفت.

تیم بسکتبال ۳ نفره کشورمان در نخستین دیدار امروز از رقابت‌های بسکتبال سه نفره پسران موفق شد با حساب ۲۱ بر ۸ در کمتر از زمان قانونی مسابقه به پیروزی برسد و صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کند.

تیم بسکتبال سه نفره پسران کشورمان در دیدار دوم از ساعت ۱۴ به مصاف تیم بنگلادش خواهند رفت.

پسران بسکتبال ایران در گروه ۴ این رقابت‌ها با تیم‌های عربستان یمن سریلانکا قزاقستان و بنگلادش همگروه هستند.

در مرحله حذفی این رقابت‌ها دو تیم برتر هر گروه به دور یک چهارم نهایی صعود به عنوان تیم اول یا دوم این گروه به احتمال زیاد با تیم‌های قدرتمند چین و بحرین از گروه دیگر این رقابت‌ها رو‌به‌رو خواهند شد.