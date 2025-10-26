به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه بخشداران در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند، گفت: امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات آنان را در حوزه‌های مختلف از جمله ارتباط با مردم، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان برطرف کنیم.

طهماسبی با تأکید بر حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وحدت در میان مردم و مسئولان افزود: بخشداران باید در صحنه حضور فعال داشته باشند و با برقراری ارتباط مؤثر با مردم، انسجام اجتماعی را حفظ کرده و زمینه تحقق وفاق و وحدتی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور است، فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های روستا‌ها و نقش شرکت‌های تعاونی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، وضعیت شرکت‌های تعاونی روستایی و دهیاری‌ها بود. برخی از فعالان محلی انگیزه فعالیت دارند، اما در زمینه کارآفرینی نیازمند آموزش و راهنمایی هستند. اگر مردم روستا‌ها را درست هدایت و نسبت به ظرفیت‌هایشان آگاه کنیم، می‌توانند مسائل اقتصادی خود را در همان محیط روستا حل و فصل کنند.