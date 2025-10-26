پخش زنده
امروز: -
استاندار گلستان در نشست با بخشداران استان بر ارتباط نزدیک تر بخشداران با مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی با بیان اینکه بخشداران در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند، گفت: امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات آنان را در حوزههای مختلف از جمله ارتباط با مردم، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان برطرف کنیم.
طهماسبی با تأکید بر حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وحدت در میان مردم و مسئولان افزود: بخشداران باید در صحنه حضور فعال داشته باشند و با برقراری ارتباط مؤثر با مردم، انسجام اجتماعی را حفظ کرده و زمینه تحقق وفاق و وحدتی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور است، فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای روستاها و نقش شرکتهای تعاونی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، وضعیت شرکتهای تعاونی روستایی و دهیاریها بود. برخی از فعالان محلی انگیزه فعالیت دارند، اما در زمینه کارآفرینی نیازمند آموزش و راهنمایی هستند. اگر مردم روستاها را درست هدایت و نسبت به ظرفیتهایشان آگاه کنیم، میتوانند مسائل اقتصادی خود را در همان محیط روستا حل و فصل کنند.