تعداد بیماران صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت در شهرستان تایباد، امسال از ۱۰۷ به ۱۳۰ بیمار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره بیمه سلامت تایباد همزمان با هفته بیمه سلامت در دیدار با فرماندار تایباد گفت: ماهانه ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه درمانی افراد تحت پوشش به ۹۵ موسسه طرف قرارداد پرداخت می‌شود که این هزینه‌ها نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش دارد.

عبدالقادر قاسمی افزود: هم‌اینک ۷۰ درصد از جمعیت شهرستان مرزی تایباد زیر پوشش بیمه سلامت هستند و از خدمات درمانی در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۶۱ هزار نفر از جمعیت روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر تایباد زیر پوشش بیمه سلامت صندوق روستایی و عشایری هستند.

فرماندار تایباد هم در ادامه گفت: حمایت از اقشار کم درآمد در بخش بیمه سلامت و درمان یکی از مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم بوده و در این بخش گام‌های خوبی برداشته شده است.

حسین جمشیدی افزود: بهره مندی دهک‌های اول تا پنجم کشور از طرح‌های رایگان بیمه سلامت برای ساکنان مناطق مرزی و محروم تایباد اقدامی ارزشمند است.

او ادامه داد: بیماران خاص و صعب العلاج از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند، از اینرو این افراد باید در اولویت پوشش بیمه‌ای باشند.

این مسئول تاکید کرد: ساخت ساختمان مستقل اداره بیمه سلامت یکی از مهمترین مطالبات درمانی شهرستان تایباد است که امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک با اختصاص زمینی برای ساخت آن از محل اعتبارات استانی اقدام کنیم.

۶۲ درصد از جمعیت شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری استان خراسان رضوی زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

این نهاد پنج صندوق بیمه روستایی، بیمه ایرانیان، کارمندان، سایر اقشار و بیمه سلامت همگانی دارد که به تازگی صندوق ایرانیان و همگانی با هم ادغام شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.