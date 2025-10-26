به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدرس کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل لرستان گفت:رسانه از ارکان ضروری تقویت پدافند غیرعامل در جامعه است و باید از این ظرفیت برای ارتقای آگاهی عمومی، تبیین تهدیدات نوین و تقویت تاب‌آوری اجتماعی بهره گرفت.

سعید باجلان به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای سازمان پدافند غیر عامل اشاره کرد و افزود:پدافند غیرعامل یک اصل دائمی و راهبردی است و باید با تدابیر عملیاتی و کارساز در ساختار اجرایی کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون دفاع غیرمسلحانه در برابر تهدیدات نوین، بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی رسانه‌ها در حوزه ی پد افند غیرعامل تأکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات نظامی و غیرنظامی انجام می‌شود.

مدرس کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل لرستان با مرور تطبیقی وضعیت پدافند غیرعامل در کشورهای پیشرفته، به نقش زیرساخت‌های مقاوم‌سازی‌شده، پناهگاه‌های شهری و طراحی چندمنظوره تأسیسات اشاره کرد و گفت: کشورهای در ظاهر بی‌طرف هم با اجرای کامل اصول پدافند غیرعامل، توانسته‌اند امنیت ملی خود را در برابر تهدیدات جهانی حفظ کنند.

باجلان نقش رسانه‌ها را در تبیین و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل حیاتی دانست و بیان کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتوای آگاهانه، زمینه‌ساز ارتقای آمادگی ملی و تقویت روحیه بازدارندگی در جامعه باشند.

وی گفت: پدافند غیرعامل شامل استراتژی‌های فرهنگی، اطلاعاتی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات غیرنظامی است و رسانه‌ها با ایجاد آگاهی عمومی، تقویت هویت ملی و مقابله با توطئه‌های اطلاعاتی نقش برجسته‌ای دارند.

باجلان افزود:رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای آموزشی، پوشش‌دهی مناسب رویدادهای مرتبط، و ایجاد گفتمان تخصصی،نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل ایفا کنند.