یاسر گوزلی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان سردشت معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سردشت با حضور عتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، حسین مجیدی دادستان مرکز استان، ریباز میرزایی فرماندار سردشت و جمعی از مسئولان در سالن شهدای هفت تیر سردشت برگزار شد.
در این مراسم، عتباتی رئیسکل دادگستری استان با اشاره به رشادتهای مردم سردشت گفت:در جنگ ۱۲ روزه سردشت، نخستین شهدا از این خطه به نظام تقدیم شدند و امروز نیز دادستان به عنوان خط مقدم تشکیلات قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.
دادستان مرکز آذربایجانغربی نیز سردشت را نماد شهیدپروری و ایثار مردم کرد دانست و اظهار داشت:یکی از اصلیترین وظایف دستگاه قضایی اجرای عدالت و قانون است و باید با تعریف شاخصهای مشخص، رضایتمندی عمومی را در فرآیندهای قضایی ایجاد کرد.
مجیدی افزود: دادستان، سمبل اقتدار نظام و مدافع حقوق عمومی مردم است و باید در مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، پولشویی، فساد اقتصادی و فرار مالیاتی قاطعانه عمل کند.
در ادامه، ریباز میرزایی فرماندار سردشت نیز با قدردانی از خدمات هادی پاشایی، گفت:دادستان نماد عدالت اجتماعی است و خدمت در شهرستان سردشت، عبادتی دوگانه محسوب میشود، چراکه وجببهوجب این سرزمین مزین به خون شهداست.
در پایان، از زحمات هادی پاشایی تقدیر و یاسر گوزلی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان سردشت معرفی شد.