حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور تأکید کرد: حکمرانان آمریکایی در حال پنهان کردن و سانسور ترس خود نسبت به خیزش‌های عمومی در این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس با اشاره به خیزش گسترده اخیر ۱۸ اکتبر و تبعات داخلی آن در آمریکا نوشت: رسانه‌های آمریکایی همچنان در صدد مدیریت پیامد‌ها و تبعات تجمعات بی سابقه و گسترده ۱۸ اکتبر امسال با عنوان "نه به پادشاه" هستند.

وی افزود: صورت مسئله گویاست: جامعه آمریکا از تضاد‌ها و تعارضات بنیادین و زیرساختی رنج می‌برد و این مسئله در حال تسری از سطح پنهان به سطح آشکار است.

ایمانی‌پور گفت: بهتر است حکمرانان آمریکایی بیش از این ترس و وحشت خود از خیزش‌های عمومی در این کشور را کتمان نکنند!