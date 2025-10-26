رئیس تعاون روستایی دزفول از تامین ۱۴ هزار و ۳۰ تن نهاده کشاورزی شامل؛ انواع کود، بذر گندم و کلزا و توزیع آن در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهرپرور گفت: از ابتدای امسال و با توجه به اینکه دزفول، شهرستانی با نگاه کشاورزی است، تعاون روستایی در تلاش برای تامین انواع نهاده‌های کشاورزی بوده است، از این رو موفق به تامین و توزیع ۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع کود شیمیایی شده‌ایم و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم و ۳۰ تن بذر کلزا نیز آماده توزیع است، افزود: از نهاده‌های کشاورزی تامین شده تاکنون هزار و ۱۰۰ تن بذر گندم و ۲۰ تن بذر کلزا توزیع شده است و در صورت نیاز هر کدام از شهر‌های استان می‌توانیم بذر تامین شده را در اختیار آنها قرار دهیم.

مهرپرور بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات تعاون روستایی در ۶ ماهه نخست سال جاری تامین اقلام ضروری مردم در بازار بوده است، از این رو و در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به تامین و توزیع ۲۵ تن روغن، ۱۰۰ تن برنج و ۷ تن شکر شده‌ایم و در صورت نیاز این آمادگی وجود دارد تا مجددا با تامین اقلام فوق، سبد ضروری مردم در بازار را شارژ نماییم.

رئیس تعاون روستایی دزفول تصریح کرد: همچنین در همین مدت توانسته‌ایم به صورت ماهیانه و در راستای تامین غذای مردم، ۱۰۰۰ تن آرد را بین نانوایان و خام پزان روستایی توزیع نمائیم که این رقم در ۶ ماهه به ۶ هزار تن آرد می‌رسد.

وی می‌گوید: از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌توان به خرید ۵ هزار تن پیاز به صورت تضمینی، ایجاد یک روستا بازار توسط شرکت تعاونی روستایی زنان در شهر شهیون، توزیع سالانه ۲ میلیون لیتر انواع سوخت در جایگاه سوخت متعلق به تعاون روستایی و ... اشاره داشت.