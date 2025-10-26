پخش زنده
امروز: -
متخصصان مرکز درمان ناباروری ابنسینا وابسته به جهاد دانشگاهی با بهرهگیری از هوش مصنوعی، موفق به بهبود فرایند تشخیص و درمان بیماری آندومتریوز شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان مرکز درمان ناباروری ابن سینا، وابسته به جهاد دانشگاهی توانستند با کمک هوش مصنوعی گام بزرگی در تشخیص و درمان بیماری آندومتریوز بردارند.
بیماری آندومتریوز ۱۰ درصد زنان جامعه را درگیر میکند و حالا متخصصان کشور در مرکزی وابسته به جهاد دانشگاهی توانستند با کمک همش مصنوعی گام بزرگی در تشخیص و درمان این بیماری بردارند.