به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان مرکز درمان ناباروری ابن سینا، وابسته به جهاد دانشگاهی توانستند با کمک هوش مصنوعی گام بزرگی در تشخیص و درمان بیماری آندومتریوز بردارند.

