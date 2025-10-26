به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اسدآباد گفت: با توجه به اهمیت گردنه اسدآباد به ویژه در ایام اربعین حسینی، طرح تعریض ۲.۵ کیلومتر از این گردنه به عرض ۳.۶۵ متر و یک متر شانه خاکی با بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.

یزدان سحاب نظری با اشاره به اینکه تاکنون ۱.۲ کیلومتر از این طرح آسفالت ریزی شده است، افزود: تا هفته آینده این طرح ۲.۵ کیلومتری تکمیل شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

او همچنین تصریح کرد: یک هفته پس از تکمیل روکش آسفالت، خط کشی مسیر و نصب علائم راهنمایی و رانندگی آغاز می‌شود.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اسدآباد با اشاره به اینکه عرض گردنه اسدآباد با توجه به قوس‌هایی که دارد، بین ۸ تا ۱۱ متر است، افزود: با تکمیل طرح تعریض این گردنه، مسیر همدان به کرمانشاه ۳ خطه و مسیر برگشت ۲ خطه خواهد شد.

گردنه اسدآباد یکی از گردنه‌های معروف و پر ترافیک غرب کشور در ارتفاع ۲۲۴۱ متری است که در پس از اجرای طرح نصب نیوجرسی، این گردنه ۱۵ کیلومتری، از لیست ۱۰ جاده مرگبار کشور خارج شد.