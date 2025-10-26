به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مستوره رحیمی‌آذر افزود: کشت گندم از ۳۰ مهر با کمی تأخیر به دلیل کاهش بارش‌های پاییزی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع به گندم دیم و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار به گندم آبی اختصاص یابد.

او اضافه کرد: عملیات کشت پاییزه با استفاده از پنج هزار و ۸۰۰ دستگاه تراکتور و دو هزار و ۶۰۰ دستگاه کارنده در حال انجام است که از این تعداد، ۴۸۰ دستگاه به صورت کشت مستقیم فعالیت می‌کنند.

رحیمی‌آذر با اشاره به خرید بیش از ۵۸ هزار تُن گندم در سال زراعی گذشته، گفت: کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه تأمین شده و کشاورزان می‌توانند همزمان با کشت از مراکز عرضه تهیه کنند.

بوکان دارای ۱۱۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی است که ۸۵ هزار هکتار آن دیم و ۲۵ هزار هکتار آبی است.