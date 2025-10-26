پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در این شهرستان از ۲۸ مورد در بهار پارسال به ۳۷ نفر در بهار امسال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار اظهار کرد: مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی دزفول در بهار امسال با افزایش موارد فوت نسبت به بهار ۱۴۰۳ از تعداد ۲۸ مورد به ۳۷ نفر رسید.
وی افزود: به طور کلی حوادث ترافیکی در دزفول طی سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تنهایی باعث مرگ ۲۱۱ نفر بوده که ۲۰۳ نفر از آنان شهروندان دزفول بودهاند.
عصار با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر حوادث ترافیکی مرگبار در سطح شهرستان، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر این بحران بر سلامت عمومی و آینده جمعیت، به مدیران ذیربط و ارگانهای مسئول هشدار داد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: به دلیل سوانح متعدد، تلخ و مرگبار در مسیرهای پرتردد ترانزیتی به شهرهای مختلف و یا در نقاط حادثه خیز جادههای شهرستان دزفول، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۴ نفر هم وطن در این خطه جان خود را از دست دادند ضمن اینکه این آمار در سال گذشته به ۱۲۷ نفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت با اهداف قانون جوانی جمعیت در تضاد است، اظهار داشت: این مهم نیازمند اقدام فوری، بسیج امکانات، آموزش همگانی و تقویت همکاری بینبخشی میان نهادهای مرتبط فرهنگی است.
عصار یادآور شد: در همین راستا با هدف بررسی تحلیلی و کمک به مهار کشتار حوادث ترافیکی و ارتقای زیرساخت فرهنگ ترافیک شهرستان برگزاری نشستهای هماندیشی، میان معاونت بهداشت، مدیرگروه کاهش خطر بلایا و حوادث و پلیس راهور شهرستان برنامه ریزی و برگزار شد که در اولین جلسه از این سلسله نشستها، ضمن تحلیل حوادث ترافیکی شهرستان دزفول بر این نکته مهم تاکید شد که ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند مشارکت همه دستگاهها و استمرار برنامههای آموزشی و پیشگیرانه است.
وی تاکید کرد: عزم پلیس راهور در اصلاح این بخش مهم از فرهنگ سلامت میتواند گامی مؤثر در کاهش آسیبها و مرگ ناشی از سوانح رانندگی باشد ضمن اینکه حوزه بهداشت نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری جهت پیشبرد اهداف سلامت است. /مهر