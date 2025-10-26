به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی شهرستان خنج گفت: ماموران پلیس آگاهى با اقدامات فنى از نگهدارى موتورسیکلت غیرمجاز در یک منزل مسکونى با خبر شدند و بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسن اکبرپور افزود: با هماهنگى قضایى ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند و ۲ دستگاه موتورسیکلت یاما‌ها MT-٩ و یک دستگاه موتورسیکلت هوندا چهار زمانه فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خنج با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت هاى کشف شده را ٢٣ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضایى معرفى شد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.