تیم فیتنس چلنج خراسان رضوی کشور انتخابی تیم ملی اعزامی به جهانی ۲۰۲۵ عربستان نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته فیتنس چلنج استان خراسان رضوی گفت: تیم استان در هفتمین دوره از رقابت های قهرمانی انتخابی جام جهانی با سرپرستی سپیده کمال شهسوار و مربیگری نسیم خسروی و با ۱۱ ورزشکار حضور داشتند.
هدی بختیاری افزود: در این رقابت ها خانم ها صدیقه تبریزی نوری به عنوان سرپرست امور اجرایی مسابقات کشوری، خاطره دیناری و هدی بختیاری به عنوان اعضاء کمیته فنی کشوری و خانم آزاده جمشیدی نیز به عنوان داور حضور داشتند.
وی ادامه داد: خانم ها پانیذ توسلی، یاسمین حیدری، فاطمه هندی، نگار حسین زاده، مرضیه گیلکی، بینا علیخانی و زهرا درگاهی در ترکیب تیم گلد (طلایی) استان حضور داشتند و اسامی تیم سیلور (نقره) استان بهار وحدتی، جمیله نخیلی نژاد، نادیا حسین زاده و محدثه پور محمد تقی است.