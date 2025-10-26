به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در چهارمحال و بختیاری منجر به تعیین تکلیف و اصلاح کاربری حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و افزودن آنها به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است.

حسین بهرامی افزود: تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون مورد بررسی و تعیین وضعیت نهایی قرار گرفته‌اند.

به گفته وی: در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، تداخل میان مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. بر این مبنا، بخشی از اراضی که پیشتر در زمره اراضی ملی ثبت شده بودند، با تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مستندات میدانی، به عنوان مستثنیات اشخاص بازگردانده شد.