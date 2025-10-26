پخش زنده
برنامه «سکه صبح» با رویکرد آموزشی و تحلیلی از جمله برنامههای رادیو اقتصاد است که با موضوع اقتصاد دیجیتال از این شبکه رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای ابوالفضل طهماسبی مدیر پخش این شبکه رادیویی در سالگرد ۱۸ سالگی شبکه اقتصاد با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: ۲۹ مهر ماه سالگرد تاسیس شبکه تاسیس رادیو اقتصاد بود، که در ۲۹ مهر ماه ۱۸ ساله شد با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در جامعه میفتد ضرورت داشت که یک شبکه رادیویی تخصصی با موضوع اقتصاد در رسانه ملی راه اندازی شود که بعد از ۱۸ سال این رادیو به بلوغ و شکوفایی خود رسیده است.
طهماسبی ادامه داد: یکی از برنامههای جدید شبکه رادیویی اقتصاد برنامه «سکه صبح» است، هدف این برنامه ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین مخاطبان است و هدف این برنامه صبحگاهی اطلاع رسانی است، دربخشهایی از این برنامه، برنامه سازان سعی میکنند که آموزشهایی را در حوزههای مختلف به مخاطبان ارائه کنند.
وی افزود: ما در مدیریت دقیق و هوشمند شبکه اقتصاد سعی کردیم که در کنداکتور پخش خود تمام موضوعات مورد نیاز برای مخاطبان را برنامه ریزی کنیم، مثلا در حوزه کسب و کار دیجیتال ما برنامه «بارکد» را داریم، در حوزه هوش مصنوعی برنامه بسیار شنیدنی «هوشیار» را داریم، اطلاع رسانی درباره تحولات روز اقتصاد مثل تغییرات قیمت ارز یا بازار بورس و... ما برنامه «سرای اقتصاد» را داریم که درباره این موضوعات اطلاع رسانی میکند.
مدیر پخش شبکه رادیویی اقتصاد اضافه کرد: با توجه به ۱۸ ساله شدن شبکه اقتصاد، از اوایل آبان ماه و برخی از برنامهها از ابتدای مهر ماه در کنداکتور این شبکه رادیویی قرار گرفتند، به طور مثال برنامه «مرورگر» که برنامهای تحلیلی است روزهای جمعه از ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه تقدیم علاقه مندان میشود، که هدف آن اطلاع رسانی، تبیین و تحلیل اتفاقات هفته گذشته است.
وی در خصوص تقاضاهای مخاطبان گفت: یک از برنامههای جدیدی که از ابتدای ابان ماه در کنداکتور شبکه رادیو اقتصاد قرار گرفته برنامه «بانک قانون» است، بسیاری از مخاطبان ما نیازمند این هستند که مسائل قانونی را در کسب و کار بدانند، که چگونه معامله کنند، موانع معامله را بدانند، تهدیدهایی که امکان دارد در یک معامله برای فرد اتفاق بیفتدو.. در این برنامهها مطرح میشود.
طهماسبی ادامه داد: ما یک برنامه جدیدی را که البته قبلا در کنداکتور بود ولی با توجه به تغییرات و تحولات آیتمهای برنامه به روز شده است، برنامه «گذر بازار» را داریم که سعی میکنیم در این برنامه هم یک فضای شاد و مفرح عصرگاهی برای مخاطبان ایجاد کنیم و هم نیازهای مخاطبان در حوزههای مختلف را پاسخگو باشیم.
مدیر پخش شبکه رادیویی اقتصاد در پایان درباره دیگر تغییرات رادیو اقتصاد گفت: حوزه اقتصاد، حوزه تغییر و تحول است با توجه به این که اقتصاد یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه است و تاکید مقام معظم رهبری با نام گذاری سال به عنوان یک شعار اقتصادی بیانگر این اهمیت است که باید توجه بیشتری به موضوع اقتصاد بکنیم، رادیو اقتصاد به عنوان تنها رسانه تخصصی سازمان صدا و سیما در حوزه اقتصاد سعی کرده که مرجعی پویا و تاثیر گذار در حوزه رسانه در اقتصاد باشد و تمام نیازهای مخاطبان و جامعه در حوزه اقتصاد سعی میشود که در شوراهای طرح و برنامه، بررسی شود و برای آنها برنامه ریزی شود و برنامههای متناسب آنها تولید شود.