امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

هوش مصنوعی در درمان بیماری آندومتریوز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴- ۱۵:۰۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
جبران دو دهه ضرر یک بانک
جبران دو دهه ضرر یک بانک
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
خبرهای مرتبط

بارداری و شیردهی؛ سپر دفاعی طبیعی برای سلامت بانوان

حسگر زیستی بسیار حساسی با مهندسی نانولوله‌کربن ساخته شد

درد های لگنی در بانوان چه دلایلی دارد؟

برچسب ها: هوش مصنوعی ، درمان بیماری ، آندومتریوز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 