به مناسبت روز پرستار، خبرنگار معاونت خبر صدا و سیمای همدان پای صحبت پرستاران نشست و در گزارشی، گوشه ای از زحمات آنها را به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرستاران، پیشگامان خدمت به بیماران و بخش عمدهای از نیروی انسانی بهداشت و درمان هستند، آنها در کنار پزشکان با مراقبت از بیماران در حفظ سلامت جسمی و حتی روحی آنان به وظایف خود عمل میکنند.
این افراد نشاط و شادابی و حتی سلامت خود را فدا میکنند تا لبخند رضایت را بر لب بیماران بنشانند.
پرستاران همواره در کنار بیماران هستند و در تمامی ساعات شبانهروز همچون مادران و پدران از بذل محبت دریغ نمیکنند، تأثیرگذاری حضور آنان در شرایط بحرانی و حساس نقش آفرینتر است.